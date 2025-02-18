Заступник командувача 3-ї ОШБр Максим Жорін, пояснив, як повернути репутацію українській армії

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: УНІАН

Імідж українського війська значно впав. У цього винна не армія, а відсутність системної державної політики.

Про це в понеділок, 17 лютого, написав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Як покращити репутацію армії

Військовий наголосив, що для повернення армії репутації потрібно пропрацьовувати найбільші страхи суспільства щодо армії. Зокрема, це стосується навчання, адже в людей виникають сумніви щодо рівня підготовки.

Жорін зазначив, що рекрутинг до лав захисників України — це не рекламні борди, а цілий комплекс заходів.

"Не реклама робить рекрутинг, а репутація підрозділу, відношення до особового складу, до кадрових рішень, до навчального процесу, відношення до планування та застосування своїх сил. Питання рекрутингу до війська загалом не може бути вирішене без усунення системних проблем і грамотної інформаційної роботи щодо повернення репутації української армії", — підсумував екскомандир "Азова".

Нагадаємо, Максим Жорін заявив, що мобілізувати потрібно всі прошарки населення. Не мають бути винятком і представники так званої еліти, адже наразі українці не бачать справедливості мобілізаційних заходів.

Раніше ексочільник "Азова" схвально висловився щодо запровадження корпусної організаційної структури ЗСУ. Він наголосив, що такі зміни мають призвести до ефективного результату, а не просто бути для звітів.