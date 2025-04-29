Эксгумация тел погибших — волонтер рассказал, как проходят поиски

Волонтер поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков. Фото: скриншот

В условиях войны поиск останков погибших — чрезвычайно важная, но опасная работа. Родители часто обращаются к волонтерам и поисковым командам с просьбой помочь найти тела их близких, которые остались на поле боя.

Об этом рассказал волонтер поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков, который занимается эксгумацией, в интервью журналистке Рамины Эсхакзай.

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"Они не знают, к кому обращаться, а военные не могут забрать тела или найти их", — говорит Юков.

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Он объясняет, что в таких случаях они собирают всю необходимую информацию и направляют людей в соответствующие органы — полицию, Службу безопасности Украины и волонтерские организации, которые также работают в этой сфере.

Волонтер подчеркивает, что вся команда работает как единый организм, включая военных и государственные структуры. Они пытаются вернуть домой не только украинских военных, но и погибших российских солдат, чтобы не было братских могил, и чтобы погибшие не оставались безымянными.

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"Это очень тяжелая работа, где постоянно есть риск для жизни. Когда мы выходим на места, где произошли бои, часто приходится лезть в зону, где тебя могут убить со всех сторон: с неба, с земли, из-под земли. Минирование, снаряды, обстрелы с дронов - все это представляет огромную опасность. Но мы должны рисковать ради того, чтобы забрать наших ребят домой", — рассказывает Юков.

По его словам, война не имеет правил, и поэтому поисковики часто сталкиваются с ситуацией, когда забрать тела погибших просто невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны противника.

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"Если бы не было таких атак, мы могли бы забрать больше тел. Но, к сожалению, война не имеет правил, и каждый день — это борьба за жизнь", — отмечает он.

Несмотря на эти трудности, поисковики не сдаются и продолжают выполнять свою миссию, не бросая погибших.

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Алексей Юков отмечает, что когда они заходят на опасные территории, им часто желают только одного: "Если выйдете живыми — это уже хорошо".

Напомним, во Львове на Холме Славы проводят исследования и эксгумацию захоронений. Работы продлятся около двух месяцев.

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Ранее стало известно, что останки и надгробные плиты будут перезахоронены на специально отведенном участке Голосковского кладбища.

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