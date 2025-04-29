Ексгумація тіл загиблих — волонтер розповів, як проходять пошуки
В умовах війни пошук решток загиблих — надзвичайно важлива, але небезпечна робота. Батьки часто звертаються до волонтерів та пошукових команд з проханням допомогти знайти тіла їхніх близьких, які залишилися на полі бою.
Про це розповів волонтер пошукової групи "Плацдарм" Олексій Юков, який займається ексгумацією, в інтерв'ю журналістці Раміни Есхакзай.
Як працюють пошуковці тіл
"Вони не знають, до кого звертатися, а військові не можуть забрати тіла або знайти їх", — говорить Юков.
Він пояснює, що в таких випадках вони збирають всю необхідну інформацію та направляють людей до відповідних органів — поліції, Служби безпеки України та волонтерських організацій, які також працюють у цій сфері.
Волонтер підкреслює, що вся команда працює як єдиний організм, включаючи військових і державні структури. Вони намагаються повернути додому не лише українських військових, а й загиблих російських солдатів, щоб не було братських могил, і щоб загиблі не залишалися безіменними.
"Це дуже важка робота, де постійно є ризик для життя. Коли ми виходимо на місця, де сталися бої, часто доводиться лізти в зону, де тебе можуть вбити з усіх боків: з неба, з землі, з-під землі. Мінування, снаряди, обстріли з дронів — все це становить величезну небезпеку. Але ми повинні ризикувати заради того, щоб забрати наших хлопців і дівчат додому", — розповідає Юков.
За його словами, війна не має правил, і тому пошуковці часто стикаються з ситуацією, коли забрати тіла загиблих просто неможливо через постійні обстріли з боку противника.
"Якщо б не було таких атак, ми могли б забрати більше тіл. Але, на жаль, війна не має правил, і кожен день — це боротьба за життя", — зазначає він.
Попри ці труднощі, пошуковці не здаються і продовжують виконувати свою місію, не кидаючи загиблих.
Олексій Юков зазначає, що коли вони заходять на небезпечні території, їм часто бажають лише одного: "Якщо вийдете живими — це вже добре".
Нагадаємо, у Львові на Пагорбі Слави проводять дослідження та ексгумацію поховань. Роботи триватимуть близько двох місяців.
Раніше стало відомо, що останки та надгробні плити буде перепоховано на спеціально відведеній ділянці Голосківського цвинтаря.
Читайте Новини.LIVE!