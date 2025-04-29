Ексгумація тіл загиблих — волонтер розповів, як проходять пошуки

Волонтер пошукової групи "Плацдарм" Олексій Юков. Фото: скриншот

В умовах війни пошук решток загиблих — надзвичайно важлива, але небезпечна робота. Батьки часто звертаються до волонтерів та пошукових команд з проханням допомогти знайти тіла їхніх близьких, які залишилися на полі бою.

Про це розповів волонтер пошукової групи "Плацдарм" Олексій Юков, який займається ексгумацією, в інтерв'ю журналістці Раміни Есхакзай.

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Як працюють пошуковці тіл

"Вони не знають, до кого звертатися, а військові не можуть забрати тіла або знайти їх", — говорить Юков.

Він пояснює, що в таких випадках вони збирають всю необхідну інформацію та направляють людей до відповідних органів — поліції, Служби безпеки України та волонтерських організацій, які також працюють у цій сфері.

Волонтер підкреслює, що вся команда працює як єдиний організм, включаючи військових і державні структури. Вони намагаються повернути додому не лише українських військових, а й загиблих російських солдатів, щоб не було братських могил, і щоб загиблі не залишалися безіменними.

"Це дуже важка робота, де постійно є ризик для життя. Коли ми виходимо на місця, де сталися бої, часто доводиться лізти в зону, де тебе можуть вбити з усіх боків: з неба, з землі, з-під землі. Мінування, снаряди, обстріли з дронів — все це становить величезну небезпеку. Але ми повинні ризикувати заради того, щоб забрати наших хлопців і дівчат додому", — розповідає Юков.

За його словами, війна не має правил, і тому пошуковці часто стикаються з ситуацією, коли забрати тіла загиблих просто неможливо через постійні обстріли з боку противника.

"Якщо б не було таких атак, ми могли б забрати більше тіл. Але, на жаль, війна не має правил, і кожен день — це боротьба за життя", — зазначає він.

Попри ці труднощі, пошуковці не здаються і продовжують виконувати свою місію, не кидаючи загиблих.

Олексій Юков зазначає, що коли вони заходять на небезпечні території, їм часто бажають лише одного: "Якщо вийдете живими — це вже добре".

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