Александра Лиева подозревают в сделках вокруг поставок пулеметов в ВСУ

Александр Лиев во время суда в Полтаве. Фото: Скриншот

Октябрьский районный суд Полтавы избрал сегодня меру пресечения бывшему чиновнику Министерства обороны Украины Александру Лиеву. Его подозревают в растрате государственных средств и будут держать в СИЗО 52 дня, или могут отпустить под залог в размере 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

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По словам адвоката Лиева Назара Кульчицкого, дело касается поставки пулеметов для Вооруженных сил Украины. Фактически часть пулеметов не была вовремя поставлена, были возвращены средства за эти пулеметы.

Государственное бюро расследований объявило подозрение Александру Лиеву за поставку 200 некачественных пулеметов на фронт 14 января этого года.

Сам Александр Лиев отрицает свою причастность к хищению государственных средств, утверждая, что он принял пулеметы в должности руководителя департамента после их поставки и не имел отношения к процессу закупки.

Адвокаты планируют обжаловать решение суда и собирать доказательства невиновности своего клиента.

Ранее мы рассказывали, что в результате обысков объявлено подозрение группе людей, в частности Лиеву, за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил. 29 января 2024 года ВАКС начал над ним суд, где Лиев отрицал все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался сбежать за границу.

Желание взять чиновника на поруки выразил телеведущий Александр Педан, пытаясь убедить судей ВАКСа. Но украинцы поступок медийщика не оценили.