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Ексчиновника Міноборони забрали до СІЗО — в чому підозрюють

22 січня 2025 23:38
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Олександра Лієва підозрюють в оборудках навколо постачання кулеметів до ЗСУ
Олександр Лієв під час суду в Полтаві. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Октябрський районний суд Полтави обрав сьогодні, 22 січня 2025 року, запобіжний захід колишньому чиновнику Міністерства оборони України Олександру Лієву. Його підозрюють у розтраті державних коштів і будуть тримати у СІЗО 52 дні, або можуть відпустити під заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє Суспільне.

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За словами адвоката Лієва Назара Кульчицького, справа стосується постачання кулеметів для Збройних сил України. Фактично частина кулеметів не була вчасно поставлена, були повернуті кошти за ці кулемети. 

Державне бюро розслідувань оголосило підозру Олександру Лієву за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт 14 січня цього року.

Сам Олександр Лієв заперечує свою причетність до розкрадання державних коштів, стверджуючи, що він прийняв кулемети на посаді керівника департаменту після їх постачання та не мав стосунок до процесу закупки.

Адвокати планують оскаржити рішення суду та збирати докази невинуватості свого клієнта.

Раніше ми розповідали, що внаслідок обшуків оголошено підозру групі людей, зокрема Лієву, за розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. 29 січня 2024 року ВАКС розпочав над ним суд, де Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон. 

Бажання взяти чиновника на поруки висловив телеведучий Олександр Педан, намагаючись переконати суддів ВАКСу. Але українці вчинок медійника не оцінили. 

Міноборони суд ДБР корупція Полтава ВАКС

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