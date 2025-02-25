Силы обороны Европы - Джонсон заявил, что лучше поддерживать Киев

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: скриншот из видео

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом в Киев. Он высказался относительно создания собственной армии для Европы.

Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщают Новини.LIVE.

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Создание Сил обороны Европы

"Я не считаю, что у Европы сейчас есть время для создания сил обороны Европы, для того, чтобы преодолеть неотложные ситуации нам нужны деньги Америки и для поддержки разведывательной работы, и для других целей", — сказал Джонсон.

По его мнению, обеспечить приверженность США к обороноспособности нашего континента - это показать и доказать, что Европа готова поддерживать Украину. Джонсон отметил, что это тот вызов, с которым Европа встречается со стороны Белого дома.

"Чем быстрее мы мобилизуем те сотни тысяч евро, тем быстрее мы получим положительное движение со стороны Вашингтона", — добавил экс-премьер Британии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что Европе необходимо создать собственные силы обороны.

А Джонсон призвал страны направить своих миротворцев в Украину.