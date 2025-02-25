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Джонсон висловився щодо створення у Європі власної армії

25 лютого 2025 19:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Сили оборони Європи — Джонсон заявив, що краще підтримувати Київ
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав з візитом до Києва. Він висловився щодо створення власної армії для Європи.

Про це він сказав під час спеціальної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляють Новини.LIVE.

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"Я не вважаю, що в Європи зараз є час для створення сил оборони Європи, для того, щоби подолати нагальні ситуації нам потрібні гроші Америки і для підтримки розвідувальної роботи, і для інших цілей", — сказав Джонсон.

На його думку, забезпечити прихильність США до обороноздатності нашого континенту — це показати і довести, що Європа готова підтримувати Україну. Джонсон зауважив, що це той виклик, з яким Європа зустрічається з боку Білого дому.

"Чим швидше ми мобілізуємо ті сотні тисяч євро, то швидше ми отримаємо позитивний рух з боку Вашингтона", — додав експрем'єр Британії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції заявив, що Європі необхідно створити власні сили оборони.

А Джонсон закликав країни направити своїх миротворців в Україну.

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