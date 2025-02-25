Сили оборони Європи — Джонсон заявив, що краще підтримувати Київ

Джонсон висловився щодо створення у Європі власної армії
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав з візитом до Києва. Він висловився щодо створення власної армії для Європи.
Про це він сказав під час спеціальної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляють Новини.LIVE.
Створення Сил оборони Європи
"Я не вважаю, що в Європи зараз є час для створення сил оборони Європи, для того, щоби подолати нагальні ситуації нам потрібні гроші Америки і для підтримки розвідувальної роботи, і для інших цілей", — сказав Джонсон.
На його думку, забезпечити прихильність США до обороноздатності нашого континенту — це показати і довести, що Європа готова підтримувати Україну. Джонсон зауважив, що це той виклик, з яким Європа зустрічається з боку Білого дому.
"Чим швидше ми мобілізуємо ті сотні тисяч євро, то швидше ми отримаємо позитивний рух з боку Вашингтона", — додав експрем'єр Британії.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції заявив, що Європі необхідно створити власні сили оборони.
А Джонсон закликав країни направити своїх миротворців в Україну.
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