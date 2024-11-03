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Два года шпионил за ВСУ — в РФ показали "миссионера" из США

3 ноября 2024 02:10
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Американец способствовал атакам РФ на военные объекты ВСУ
Дэниел Мартиндейл на пресс-конференции в РФ. Фото: РосСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве состоялась пресс-конференция Дэниэла Мартиндейла, назвавшего себя гражданином США. Он сообщил, что с 11 февраля 2022 находился в Украине и до последнего времени передавал координаты военных объектов ВСУ для ударов российских оккупантов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Гражданин США Дэниел Мартиндейл. Фото: росСМИ

По утверждению Мартиндейла, за последние два года он отправлял координаты украинских военных объектов в Москву. Пока нет подтверждений этой информации из других источников, а украинское командование и власти США пока не давали комментариев.

Сам Мартиндейл рассказал, что до широкомасштабного вторжения находился в Польше как миссионер. Затем перебрался в Украину в начале февраля, потому что "предчувствовал войну".

"В последние два года я делал все возможное, чтобы сохранить жизнь российских солдат и обеспечить будущее для россиян в Украине. Я хочу продолжить это делать", — заявил шпион.

Он рассказал, что вышел на оккупантов из так называемой ДНР через чат-боты в Telegram, куда и передавал им информацию об украинских военных объектах.

Эту информацию не раз использовали для поражения техники и личного состава ВСУ, сообщили представители Минобороны РФ на пресс-конференции. Также там заявили, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.

Во время общения с журналистами Дэниел Мартиндейл заявил, что попросил о предоставлении ему российского гражданства. Он отметил, что его никто не заставлял сотрудничать.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.

Недавно Сырский также провел телефонный разговор с командующим Вооруженными Силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Главной темой стало усиление военно-технической поддержки сил обороны.

шпионаж оккупанты россия война в Украине США

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