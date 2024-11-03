Два года шпионил за ВСУ — в РФ показали "миссионера" из США
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве состоялась пресс-конференция Дэниэла Мартиндейла, назвавшего себя гражданином США. Он сообщил, что с 11 февраля 2022 находился в Украине и до последнего времени передавал координаты военных объектов ВСУ для ударов российских оккупантов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Кто такой Дэниэль Мартиндейл
По утверждению Мартиндейла, за последние два года он отправлял координаты украинских военных объектов в Москву. Пока нет подтверждений этой информации из других источников, а украинское командование и власти США пока не давали комментариев.
Сам Мартиндейл рассказал, что до широкомасштабного вторжения находился в Польше как миссионер. Затем перебрался в Украину в начале февраля, потому что "предчувствовал войну".
"В последние два года я делал все возможное, чтобы сохранить жизнь российских солдат и обеспечить будущее для россиян в Украине. Я хочу продолжить это делать", — заявил шпион.
Он рассказал, что вышел на оккупантов из так называемой ДНР через чат-боты в Telegram, куда и передавал им информацию об украинских военных объектах.
Эту информацию не раз использовали для поражения техники и личного состава ВСУ, сообщили представители Минобороны РФ на пресс-конференции. Также там заявили, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
Во время общения с журналистами Дэниел Мартиндейл заявил, что попросил о предоставлении ему российского гражданства. Он отметил, что его никто не заставлял сотрудничать.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.
Недавно Сырский также провел телефонный разговор с командующим Вооруженными Силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Главной темой стало усиление военно-технической поддержки сил обороны.
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