Американець сприяв атакам РФ на військові об'єкти ЗСУ

Деніель Мартиндейл на пресконференції у РФ. Фото: РосЗМІ

У пресцентр медіагрупи "Россия сегодня" в Москві відбулася пресконференція Деніела Мартиндейла, який назвав себе громадянином США. Він повідомив, що з 11 лютого 2022 року перебував в Україні й до останнього часу передавав координати військових об'єктів ЗСУ для ударів російських окупантів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Громадянин США Деніель Мартиндейл. Фото: росЗМІ

За твердженням Мартиндейла, протягом останніх двох років він відправляв координати українських військових об'єктів до Москви. Наразі немає підтверджень цієї інформації з інших джерел, а українське командування та влада США поки що не зробили коментарів.

Сам Мартиндейл розповів, що до широкомасштабного вторгнення перебував у Польщі як місіонер. Потім перебрався до України на початку лютого, адже "передчував війну".

"В останні два роки я робив усе можливе, щоб зберегти життя російських солдатів і забезпечити майбутнє для росіян в Україні. Я хочу продовжити це робити", — заявив шпигун.

Він розповів, що вийшов на окупантів з так званої ДНР через чат-боти в Telegram, куди й передавав їм інформацію про українські військові об'єкти.

Цю інформацію не раз використовували для ураження техніки та особового складу ЗСУ, повідомили представники Міноборони РФ на пресконференція. Також там заявили, що американець зіграв ключову роль у підготовці штурму села Богоявленка на Вугледарському напрямку.

Під час спілкування з журналістами Деніел Мартиндейл заявив, що просив про надання йому російського громадянства. Він зазначив, що його ніхто не змушував співпрацювати.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.

Нещодавно Сирський також провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Головною темою стало посилення військово-технічної підтримки Сил оборони.