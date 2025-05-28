Обстрелы Украины — Трамп высказался о ночных атаках РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "разочарован" тем, что Россия уже несколько ночей подряд атакует Украину и убивает гражданское население. В то же время он пока не будет усиливать санкции против Москвы.

Об этом Дональд Трамп заявил в эфире Fox News 28 мая.

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"Я могу сказать, что я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда людей убили посреди того, что вы называете переговорами. Я очень разочарован этим. Очень, очень разочарован", — подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос, почему он не ввел санкции против России, Трамп ответил, что не хочет "испортить" шансы на мирное соглашение. Кроме того, он согласился сесть за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным, "если это будет нужно".

В то же время президент США не смог ответить, хочет глава Кремля мира или нет. По его словам, он дал Путину две недели и после этого сообщит всем, врет он или нет. В случае манипуляций, "США будут действовать по-другому".

Напомним, ранее Трамп заявил, что Путин играет с огнем, и пригрозил плохими вещами. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения сценариев прекращения войны в Украине и возможных условий со стороны России.

В то же время СМИ сообщали, что Трамп уже готов ввести санкции против РФ. Главу Белого дома все больше разочаровывают постоянные атаки диктатора Путина на Украину.