Обстріли України — Трамп висловився про нічні атаки РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "розчарований" тим, що Росія вже кілька ночей поспіль атакує Україну та вбиває цивільне населення. Водночас він поки не буде посилювати санкції проти Москви.

Про це Дональд Трамп заявив в ефірі Fox News 28 травня.

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"Я можу сказати, що я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбили посеред того, що ви називаєте переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже, дуже розчарований", — наголосив Трамп.

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Відповідаючи на питання, чому він не запровадив санкції проти Росії, Трамп відповів, що не хоче "зіпсувати" шанси на мирну угоду. Крім того, він погодився сісти за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним, "якщо це буде потрібним".

Водночас президент США не зміг відповісти, хоче очільник Кремля миру чи ні. За його словами, він дав Путіну два тижні і після цього повідомить усім, бреше він чи ні. В разі маніпуляцій "США будуть діяти по-іншому".

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Путін грає з вогнем, і пригрозив поганими речами. Ця заява прозвучала на тлі обговорення сценаріїв припинення війни в Україні та можливих умов з боку Росії.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Трамп вже готовий запровадити санкції проти РФ. Очільника Білого дому все більше розчаровують постійні атаки диктатора Путіна на Україну.