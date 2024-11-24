Жена пленного защитника Мариуполя заявила о судах над военными в России

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве в воскресенье, 24 ноября, прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных. Одна из участниц, жена пленного защитника Мариуполя, рассказала о пытках, которые применяют россияне.

Об этом она сказала в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Анастасии, ее муж находится в плену уже 31 месяц. Он военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты и защищал Мариуполь.

Она отметила, что из батальона в плену 247 морских пехотинцев, в России их приговаривают к 12 годам или к пожизненному заключению.

"Мы выходим каждое воскресенье в поддержку, чтобы мир помнил, что мы находимся в тревожном состоянии за своих родных, потому что их там пытают. Мы хотим, чтобы они были дома", — сказала супруга пленника.

Она рассказала, что только в январе 2024 года получила первое письмо от мужа, хотя сама ему написала более 100 писем.

Ранее жена пленного защитника во время акции в Киеве рассказала корреспонденту Новини.LIVE, что их сын последний раз видел папу, когда ему был год, а сейчас мальчику четыре.

Кроме того, среди участников была семья пограничника Назария, получившего ранение на фронте и прошедшего длительный процесс реабилитации.