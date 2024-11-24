Дружина полоненого захисника Маріуполя заявила про суди над військовими у Росії

Російські окупанти. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві у неділю, 24 листопада, відбулася чергова акція на підтримку українських військовополонених. Одна з учасниць, дружина полоненого захисника Маріуполя, розповіла про тортури, які застосовують росіяни.

Про це вона сказала у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Знущання із ЗСУ у полоні

За словами Анастасії, її чоловік перебуває у російському полоні вже 31 місяць. Він є військовослужбовцем 501-го окремого батальйону морської піхоти та захищав Маріуполь.

Вона зауважила, що наразі з батальйону у полоні 247 морських піхотинців, у Росії їх засуджують до 12 років або до довічного ув'язнення.

"Ми виходимо кожну неділю на підтримку, аби світ пам'ятав, що ми перебуваємо у тривожному стані за своїх рідних, тому що їх там катують. Ми хочемо, щоб вони були вдома", — сказала дружина полоненого.

Вона розповіла, що лише у січні 2024 року отримала перший лист від чоловіка, хоча сама йому написала понад 100 листів.

Раніше дружина полоненого захисника під час акції у Києві розповіла кореспонденту Новини.LIVE, що їхній син востаннє бачив тата, коли йому був рік, а зараз хлопчику чотири.

Крім того, серед учасників була родина прикордонника Назарія, який отримав поранення на фронті та пройшов тривалий процес реабілітації.