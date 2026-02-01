Видео
Главная Армия Дроновая атака РФ на Украину — сколько целей уничтожено

Дроновая атака РФ на Украину — сколько целей уничтожено

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 09:28
Атака РФ на Украину 1 февраля — сколько целей сбила ПВО
Работа ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 1 февраля российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 1 февраля.

Читайте также:
Атака РФ на Україну 1 лютого
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 1 февраля — результаты работы ПВО

В ночь на 1 февраля (с 18:00 31 января) российские оккупанты атаковали Украину 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, около 60 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение врага отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 2 локациях.

Отметим, что в течение суток российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области — есть раненые.

Также в ночь на 1 февраля оккупанты дронами атаковали Харьков — раздавались мощные взрывы.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
