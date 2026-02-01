Атака РФ на Україну 1 лютого — скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 1 лютого російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 1 лютого.

Атака РФ на Україну 1 лютого — результати роботи ППО

У ніч проти 1 лютого (з 18:00 31 січня) російські окупанти атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, близько 60 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 2 локаціях.

Зазначимо, що протягом доби російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області — є поранені.

Також у ніч проти 1 лютого окупанти дронами атакували Харків — лунали потужні вибухи.