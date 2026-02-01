Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Дронова атака РФ на Україну — скільки цілей знищено

Дронова атака РФ на Україну — скільки цілей знищено

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 09:28
Атака РФ на Україну 1 лютого — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 1 лютого російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 1 лютого.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Україну 1 лютого
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ на Україну 1 лютого — результати роботи ППО

У ніч проти 1 лютого (з 18:00 31 січня) російські окупанти атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, близько 60 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 2 локаціях.

Зазначимо, що протягом доби російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області — є поранені.

Також у ніч проти 1 лютого окупанти дронами атакували Харків — лунали потужні вибухи.

ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації