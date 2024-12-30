ВСУ уничтожили российский Бук — видео

Дроны ВСУ уничтожили российский ЗРК в Запорожской области — видео
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины провели успешную операцию по ликвидации российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1-2". Это произошло на Запорожском направлении.
Об этом сообщило командование Сил беспилотных систем в понедельник, 30 декабря.
Детали операции
"Еще один комплекс ПВО противника превращен в металлолом. Еще одна "дыра" в противовоздушной обороне россиян, что значительно ослабляет их способность противостоять нашим ударам с воздуха", — говорится в сообщении.
Операцию провели бойцы412 полка Nemesis. Они уничтожили самоходную огневую установку 9А310М1-2, являющуюся ключевым элементом российского ЗРК.
Удар был на одном из наиболее активных направлений фронта — в Запорожской области.
Как известно, ликвидация зенитного ракетного комплекса значительно ослабляет обороноспособность врага, особенно в условиях активных боевых действий и использования авиации и беспилотников.
Напомним, в ГНСУ обнародовали видео истребление российской пехоты на Северском направлении.
Также пограничники взорвали два автомобиля и склад оккупантов в Харьковской области.
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