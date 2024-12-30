ВСУ уничтожили российский Бук — видео

Силы беспилотных систем уничтожили российским ЗРК "Бук". Фото: Википедия

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины провели успешную операцию по ликвидации российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1-2". Это произошло на Запорожском направлении.

Об этом сообщило командование Сил беспилотных систем в понедельник, 30 декабря.

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Детали операции

"Еще один комплекс ПВО противника превращен в металлолом. Еще одна "дыра" в противовоздушной обороне россиян, что значительно ослабляет их способность противостоять нашим ударам с воздуха", — говорится в сообщении.

Операцию провели бойцы412 полка Nemesis. Они уничтожили самоходную огневую установку 9А310М1-2, являющуюся ключевым элементом российского ЗРК.

Удар был на одном из наиболее активных направлений фронта — в Запорожской области.

Как известно, ликвидация зенитного ракетного комплекса значительно ослабляет обороноспособность врага, особенно в условиях активных боевых действий и использования авиации и беспилотников.

Напомним, в ГНСУ обнародовали видео истребление российской пехоты на Северском направлении.

Также пограничники взорвали два автомобиля и склад оккупантов в Харьковской области.