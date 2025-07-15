На Днепропетровщине защитники уничтожили 16 вражеских беспилотников, - ОВА

Дроны РФ массированно атаковали Днепр, есть повреждения — фото
В ночь на вторник, 15 июля, силы противовоздушной обороны уничтожили 16 вражеских беспилотников над Днепропетровской областью. По предварительным данным, жертв нет.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лисак в Telegram.
Последствия обстрелов Днепропетровщины
По словам Лисака, в Днепре в результате атаки БпЛА зафиксировано повреждение многоэтажного дома, шести частных домов и гимназии.
"К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Председатель ОВА добавил, что Никопольский район также подвергся ударам — оккупанты атаковали FPV-дронами и артиллерией.
"Агрессор попал по райцентру, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Прошло без погибших и раненых", — подчеркнул чиновник.
Лисак подчеркнул, что в регионе до сих пор продолжается воздушная тревога, а жители должны оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами тревоги.
Напомним, российские оккупанты всю ночь 15 июля атаковали Запорожье и Запорожскую область дронами.
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