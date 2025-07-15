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Головна Армія Дрони РФ масовано атакували Дніпро, є пошкодження — фото

Дрони РФ масовано атакували Дніпро, є пошкодження — фото

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 08:30
На Дніпропетровщині оборонці знищили 16 ворожих безпілотників, — ОВА
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти вівторка, 15 липня, сили протиповітряної оборони знищили 16 ворожих безпілотників над Дніпропетровською областю. За попередніми даними, жертв немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак Telegram.

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За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА зафіксовано пошкодження багатоповерхового будинку, шести приватних осель і гімназії.

"На щастя, ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Дніпра
Пошкоджений приватний будинок. Фото: Сергій Лисак

Голова ОВА додав, що Нікопольський район також зазнав ударів — окупанти атакували FPV-дронами та артилерією. 

"Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених", — наголосив чиновник.

Лисак підкреслив, що в регіоні досі триває повітряна тривога, а мешканці повинні залишатися в укриттях і не нехтувати сигналами тривоги.

Обстріл Дніпра
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російські окупанти всю ніч 15 липня атакували Запоріжжя і Запорізьку область дронами.

Також ми писали, що РФ атакувала Сумську область — пошкоджено медзаклад та будинки.

безпілотники Дніпро Дніпропетровська область обстріли ППО війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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