В ГУР показали как перехватывают вражеские БпЛА и уничтожают технику

Украинские защитники неустанно уничтожают вражескую технику и дроны. Особых успехов подразделения Главного управления разведки Украины достигли по обезвреживанию разведывательных дронов.

Видеозаписи атак на российскую технику обнародовала пресс-служба ГУР.

Украинские военнослужащие успешно уничтожают технику армии РФ

Беспилотные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в очередной раз показали высокую эффективность в борьбе с врагом как в воздухе, так и на земле.

Операторы ударных дронов ГУР не только перехватывают вражеские аппараты в небе, но и наносят точные удары по позициям и технике противника.

"Системная работа подразделений БпЛА ГУР обеспечивает устойчивость украинской обороны и лишает оккупантов преимуществ на поле боя", — отметили военные.

Напомним, в ГУР показали кадры эффектного уничтожения логистики российских военных в Сумской области.

Также в ГУР "Артан" обнародовал видео атак по российским войскам.