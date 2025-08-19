Видео
Дроны ГУР уничтожают врага в небе и на земле — эффектное видео

Дроны ГУР уничтожают врага в небе и на земле — эффектное видео

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 13:53
В ГУР показали как перехватывают вражеские БпЛА и уничтожают технику
Разведывательный вражеский дрон. Фото: кадр из видео

Украинские защитники неустанно уничтожают вражескую технику и дроны. Особых успехов подразделения Главного управления разведки Украины достигли по обезвреживанию разведывательных дронов.

Видеозаписи атак на российскую технику обнародовала пресс-служба ГУР.

Украинские военнослужащие успешно уничтожают технику армии РФ

Беспилотные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в очередной раз показали высокую эффективность в борьбе с врагом как в воздухе, так и на земле.

Операторы ударных дронов ГУР не только перехватывают вражеские аппараты в небе, но и наносят точные удары по позициям и технике противника.

null
Взрыв от попадания. Фото: кадр из видео
null
Дрон подлетает к авто оккупантов. Фото: кадр из видео

"Системная работа подразделений БпЛА ГУР обеспечивает устойчивость украинской обороны и лишает оккупантов преимуществ на поле боя", — отметили военные.

Напомним, в ГУР показали кадры эффектного уничтожения логистики российских военных в Сумской области.

Также в ГУР "Артан" обнародовал видео атак по российским войскам.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
