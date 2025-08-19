В ГУР показали как перехватывают вражеские БпЛА и уничтожают технику

Дроны ГУР уничтожают врага в небе и на земле — эффектное видео
Украинские защитники неустанно уничтожают вражескую технику и дроны. Особых успехов подразделения Главного управления разведки Украины достигли по обезвреживанию разведывательных дронов.
Видеозаписи атак на российскую технику обнародовала пресс-служба ГУР.
Украинские военнослужащие успешно уничтожают технику армии РФ
Беспилотные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в очередной раз показали высокую эффективность в борьбе с врагом как в воздухе, так и на земле.
Операторы ударных дронов ГУР не только перехватывают вражеские аппараты в небе, но и наносят точные удары по позициям и технике противника.
"Системная работа подразделений БпЛА ГУР обеспечивает устойчивость украинской обороны и лишает оккупантов преимуществ на поле боя", — отметили военные.
