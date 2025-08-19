В ГУР показали як перехоплюють ворожі БпЛА та знищують техніку

Розвідувальний ворожий дрон. Фото: кадр з відео

Українські захисники невпинно знищують ворожу техніку та дрони. Особливих успіхів підрозділи Головного управління розвідки України досягли зі знешкодження розвідувальних дронів.

Відеозаписи атак на російську техніку оприлюднила пресслужба ГУР.

Безпілотні підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України вкотре показали високу ефективність у боротьбі з ворогом як у повітрі, так і на землі.

Оператори ударних дронів ГУР не лише перехоплюють ворожі апарати у небі, а й завдають точних ударів по позиціях та техніці противника.

Вибух від влучання. Фото: кадр з відео

Дрон підлітає до авто окупантів. Фото: кадр з відео

"Системна робота підрозділів БпЛА ГУР забезпечує стійкість української оборони та позбавляє окупантів переваг на полі бою", — зазначили військові.

Нагадаємо, в ГУР показали кадри ефектного знищення логістики російських військових в Сумській області.

Також в ГУР "Артан" оприлюднив відео атак по російських військах.