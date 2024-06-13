Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Справка ВКК для инвалидов II группы — нужна ли она сейчас arrow

Справка ВКК для инвалидов II группы — нужна ли она сейчас

13 июня 2024 14:12
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Нужна ли справка ВКК инвалида II группы для оформления ухода и отсрочки
Мужчина с отцом-инвалидом. Фото: prikhodko.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Новое законодательство упростило процесс оформления ухода за родителями-инвалидами, в частности для получения отсрочки от мобилизации. Теперь для этого не нужна справка ВКК (врачебно-консультативной комиссии).

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка по уходу за отцом-инвалидом

За юридической помощью обратился военнообязанный, имеющий отца-инвалида II группы.

"Правда ли, что правительство постановлением Кабинета министров Украины 675 от 07 июня 2024 года забрало справку ВКК из перечня документов, которые должны подаваться для отсрочки согласно абз. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — поинтересовался гражданин .

Справку ЛКК отменили

Юрист Айвазян отметил, что такая возможность получения отсрочки существует — и при этом правительственное постановление действительно упростило процедуру оформления этой отсрочки.

"Да, это правда. Теперь близким родственникам, инвалидам II группы, не обязательно иметь справку ВКК о необходимости постоянного ухода", — заверил юрист.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, для чего вручают повестки мужчинам с инвалидностью.

Новини.LIVE сообщали, кого из украинцев могут исключить из военного учета 2024 года.

Также мы информировали, сколько будет отсрочка от мобилизации для отца ребенка с инвалидностью.

родители
отсрочка
мобилизация
лицо с инвалидностью
инвалидность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос