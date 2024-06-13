Нужна ли справка ВКК инвалида II группы для оформления ухода и отсрочки

Мужчина с отцом-инвалидом. Фото: prikhodko.com.ua

Новое законодательство упростило процесс оформления ухода за родителями-инвалидами, в частности для получения отсрочки от мобилизации. Теперь для этого не нужна справка ВКК (врачебно-консультативной комиссии).

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет юрист Юрий Айвазян.

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За юридической помощью обратился военнообязанный, имеющий отца-инвалида II группы.

"Правда ли, что правительство постановлением Кабинета министров Украины 675 от 07 июня 2024 года забрало справку ВКК из перечня документов, которые должны подаваться для отсрочки согласно абз. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — поинтересовался гражданин .

Справку ЛКК отменили

Юрист Айвазян отметил, что такая возможность получения отсрочки существует — и при этом правительственное постановление действительно упростило процедуру оформления этой отсрочки.

"Да, это правда. Теперь близким родственникам, инвалидам II группы, не обязательно иметь справку ВКК о необходимости постоянного ухода", — заверил юрист.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, для чего вручают повестки мужчинам с инвалидностью.

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