Чи потрібна довідка ЛКК інваліда ІІ групи для оформлення догляду і відстрочки

Довідка ЛКК для інвалідів ІІ групи — чи потрібна вона зараз
Нове законодавство спростило процес оформлення догляду за батьками-інвалідами, зокрема, для отримання відстрочки від мобілізації. Тепер для цього не потрібна довідка ЛКК (лікарсько-консультативної комісії).
Про це на порталі "Юристи.UA" пише юрист Юрій Айвазян.
Відстрочка для догляду за батьком-інвалідом
За юридичною допомогою звернувся військовозобов’язаний, який має батька-інваліда ІІ групи.
"Чи правда, що уряд постановою Кабінету міністрів України 675 від 07 червня 2024 року забрав довідку ЛКК з переліку документів, які мають подаватися для відстрочки згідно абз. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — поцікавився громадянин.
Довідку ЛКК скасували
Юрист Юрій Айвазян зазначив, що така можливість отримання відстрочки існує — і при цьому урядова постанова справді спростила процедуру оформлення цієї відстрочки.
"Так, це правда. Тепер близьким родичам, інвалідам ІІ групи, не обов'язково мати довідку ЛКК про необхідність постійного догляду", — запевнив правник.
Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснили, для чого вручають повістки чоловікам з інвалідністю.
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