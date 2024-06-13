Чи потрібна довідка ЛКК інваліда ІІ групи для оформлення догляду і відстрочки

Чоловік з батьком-інвалідом. Фото: prikhodko.com.ua

Нове законодавство спростило процес оформлення догляду за батьками-інвалідами, зокрема, для отримання відстрочки від мобілізації. Тепер для цього не потрібна довідка ЛКК (лікарсько-консультативної комісії).

Про це на порталі "Юристи.UA" пише юрист Юрій Айвазян.

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За юридичною допомогою звернувся військовозобов’язаний, який має батька-інваліда ІІ групи.

"Чи правда, що уряд постановою Кабінету міністрів України 675 від 07 червня 2024 року забрав довідку ЛКК з переліку документів, які мають подаватися для відстрочки згідно абз. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — поцікавився громадянин.

Довідку ЛКК скасували

Юрист Юрій Айвазян зазначив, що така можливість отримання відстрочки існує — і при цьому урядова постанова справді спростила процедуру оформлення цієї відстрочки.

"Так, це правда. Тепер близьким родичам, інвалідам ІІ групи, не обов'язково мати довідку ЛКК про необхідність постійного догляду", — запевнив правник.

Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснили, для чого вручають повістки чоловікам з інвалідністю.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли, кого з українців можуть виключити з військового обліку 2024 року.

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