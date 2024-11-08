Ситуация на Кураховском направлении – обращение Зеленского.

Доклад Сырского и квартиры для Героев — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. В частности, обсудили Кураховское направление.
Об этом украинский лидер рассказал в вечернем видеообращении к украинцам.
Ситуация на фронте 8 ноября
"Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление — самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", — сказал Зеленский.
Он рассказал, что сегодня вручили еще 30 сертификатов на квартиры для украинских героев и семей погибших воинов.
Президент подчеркнул, что это всегда будет основой политики Героев — не только память о тех, кто спас Украину, но и наша способность показать государственное уважение конкретными действиями, конкретными решениями и конкретной заботой.
Ранее пресс-служба президента обнародовала видео по вручению Зеленским сертификатов на квартиры украинским Героям и родным погибших защитников.
Также Зеленский посетил военных в больнице Ужгорода, которые проходят реабилитацию, и вручил защитникам награды.
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