Ситуация на Кураховском направлении – обращение Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. В частности, обсудили Кураховское направление.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем видеообращении к украинцам.

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"Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление — самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что сегодня вручили еще 30 сертификатов на квартиры для украинских героев и семей погибших воинов.

Президент подчеркнул, что это всегда будет основой политики Героев — не только память о тех, кто спас Украину, но и наша способность показать государственное уважение конкретными действиями, конкретными решениями и конкретной заботой.

Скриншот поста Зеленского

Ранее пресс-служба президента обнародовала видео по вручению Зеленским сертификатов на квартиры украинским Героям и родным погибших защитников.

Также Зеленский посетил военных в больнице Ужгорода, которые проходят реабилитацию, и вручил защитникам награды.