Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Доклад Сырского и квартиры для Героев — обращение Зеленского arrow

Доклад Сырского и квартиры для Героев — обращение Зеленского

8 ноября 2024 21:02
Евгения Брюховецкая - редактор
Ситуация на Кураховском направлении – обращение Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. В частности, обсудили Кураховское направление.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем видеообращении к украинцам.

Читайте также:

Ситуация на фронте 8 ноября

"Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление — самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что сегодня вручили еще 30 сертификатов на квартиры для украинских героев и семей погибших воинов.

Президент подчеркнул, что это всегда будет основой политики Героев — не только память о тех, кто спас Украину, но и наша способность показать государственное уважение конкретными действиями, конкретными решениями и конкретной заботой.

null
Скриншот поста Зеленского

Ранее пресс-служба президента обнародовала видео по вручению Зеленским сертификатов на квартиры украинским Героям и родным погибших защитников.

Также Зеленский посетил военных в больнице Ужгорода, которые проходят реабилитацию, и вручил защитникам награды.

Александр Сырский Владимир Зеленский фронт война в Украине ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:30 Не взял повестку — на Одесчине наказали уклониста

21:27 Маск назвал Шольца дураком — реакция правительства Германии

21:13 На Полтавщине мобилизованного не брали на службу — приговор суда

21:02 Доклад Сырского и квартиры для Героев — обращение Зеленского

20:50 В разговоре Зеленского и Трампа участвовал Маск, — Axios

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

20:45 Украина получит больше 1,3 млрд долл. от Мирового банка

20:29 Россия использует новые КАБы против Украины, — The Telegraph

20:12 В результате атаки на Харьков повреждено здание ХНУ им. Каразина

20:10 Синоптики назвали области, в которых завтра будет теплее всего

20:00 Увольнение из ВСУ по уходу — влияют ли родственники за границей

21:30 Не взял повестку — на Одесчине наказали уклониста

21:27 Маск назвал Шольца дураком — реакция правительства Германии

21:13 На Полтавщине мобилизованного не брали на службу — приговор суда

21:02 Доклад Сырского и квартиры для Героев — обращение Зеленского

20:50 В разговоре Зеленского и Трампа участвовал Маск, — Axios

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

20:45 Украина получит больше 1,3 млрд долл. от Мирового банка

20:29 Россия использует новые КАБы против Украины, — The Telegraph

20:12 В результате атаки на Харьков повреждено здание ХНУ им. Каразина

20:10 Синоптики назвали области, в которых завтра будет теплее всего

20:00 Увольнение из ВСУ по уходу — влияют ли родственники за границей

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд