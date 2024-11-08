Ситуація на Курахівському напрямку — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 листопада, заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Зокрема, обговорили Курахівський напрямок.

Про це український лідер розповів у вечірньому відеозверненні до українців.

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"Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок — найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій", — сказав Зеленський.

Він розповів, що сьогодні вручили ще 30 сертифікатів на квартири для українських Героїв та родин загиблих воїнів.

Президент наголосив, що це завжди буде основою політики Героїв — не лише пам’ять про тих, хто врятував Україну, але й наша здатність показати державну шану конкретними діями, конкретними рішеннями та конкретним піклуванням.

Скриншот допису Зеленського

Раніше пресслужба президента оприлюднила відео з вручення Зеленським сертифікатів на квартири українським Героям та рідним загиблих захисників.

Також Зеленський відвідав військових у лікарні Ужгорода, які проходять реабілітацію, та вручив захисникам нагороди.