Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Доповідь Сирського та квартири для Героїв — звернення Зеленського arrow

Доповідь Сирського та квартири для Героїв — звернення Зеленського

8 листопада 2024 21:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Ситуація на Курахівському напрямку — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 листопада, заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Зокрема, обговорили Курахівський напрямок.

Про це український лідер розповів у вечірньому відеозверненні до українців.

Читайте також:

Ситуація на фронті на 8 листопада

"Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок — найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій", — сказав Зеленський.

Він розповів, що сьогодні вручили ще 30 сертифікатів на квартири для українських Героїв та родин загиблих воїнів.

Президент наголосив, що це завжди буде основою політики Героїв — не лише пам’ять про тих, хто врятував Україну, але й наша здатність показати державну шану конкретними діями, конкретними рішеннями та конкретним піклуванням.

null
Скриншот допису Зеленського

Раніше пресслужба президента оприлюднила відео з вручення Зеленським сертифікатів на квартири українським Героям та рідним загиблих захисників.

Також Зеленський відвідав військових у лікарні Ужгорода, які проходять реабілітацію, та вручив захисникам нагороди.

Олександр Сирський Володимир Зеленський фронт війна в Україні ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд