Что такое коалиция желающих - кто помогает Украине

Партнеры Украины. Фото: Reuters

Многие страны без остановки оказывают военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. К "Коалиции желающих" для поддержки Украины присоединились более 30 стран, но официальной информации пока не существует. Большое количество государств готовы направить миротворческие войска в Украину при условии достижения мирного соглашения с Россией.

Сайт Новини.LIVE разобрался, что такое "Коалиция желающих" и какие цели преследует.

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Что такое "Коалиция желающих"

"Коалиция желающих" — это группа стран, которые обязались поддерживать Украину в войне с Россией. Ее создание было объявлено премьер-министром Великобритании Киром Стармером после саммита 18 мировых лидеров, который состоялся в Лондоне 2 марта 2025 года.

Стармер и Зеленский общаются во время саммита в Лондоне. Фото: Javad Parsa / Reuters

Инициатива, объявленная на Лондонском саммите, имеет целью усиление европейской поддержки Украины в условиях нестабильной политической ситуации в США и создание основ для устойчивого мирного урегулирования, чтобы завершить российское вторжение в Украину и российско-украинскую войну в целом.

Название коалиции возникло из заявления президента Чехии Петра Павела, который перед Лондонским саммитом призвал создать "широкую коалицию желающих" для прекращения российского вторжения в Украину.

Сколько стран присоединились к "Коалиции желающих"

Инициатива во главе с Великобританией и Францией привлекла к себе другие страны ЕС и сам блок, одновременно привлекая внимание лидеров, которые не являются членами ни НАТО, ни Евросоюза.

Коалиция желающих. Фото: Новини.LIVE

Хотя пока нет официальных заявлений о составе коалиции, интерес к этому объединению проявили лидеры таких стран:

Австралия,

Бельгия,

Болгария,

Канада,

Чехия,

Дания,

Финляндия,

Франция,

Германия,

Греция,

Исландия,

Италия,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Нидерланды,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Испания,

Швеция,

Турция,

Украина,

Великобритания.

Это не полный список стран, которые в прошлом выражали готовность предоставить миротворческие войска Украине или, по крайней мере, допускали такую возможность.

Как пишет Sky News, спикер британского премьер-министра сказал, что не знает, присоединятся ли США к коалиции, но сказал, что Великобритания проводит "регулярные дискуссии с нашими американскими коллегами".

Какие страны из "Коалиции желающих" наиболее активны

Германия, которая является крупнейшим экономическим центром Европы, занимает ключевую роль в любой слаженной реакции на войну в Украине. Однако после выборов, состоявшихся в прошлом месяце, новое правительство еще не сформировано, а уходящий канцлер Олаф Шольц ранее отклонил идею направления немецких войск в Украину в качестве миротворцев.

Хотя его правительство оказало существенную поддержку Украине после полномасштабного вторжения, некоторые считают его нерешительным — например, он сопротивлялся призывам отправить Киеву знаменитые ракеты Taurus.

Фридрих Мерц, который, вероятно, станет следующим канцлером после формирования нового правительства, занял более жесткую позицию, в частности относительно обещания поставки ракет Taurus. Поэтому пока неизвестно, изменится ли его отношение к развертыванию войск по сравнению с позицией его предшественника.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: Офис президента

Одной из возможных стран-участниц является Новая Зеландия, представители которой присутствовали на виртуальном саммите, однако пока публично не заявляли о готовности предоставить свои войска Украине.

Отдельно стоит отметить Италию, которая, несмотря на поддержку Украины, на этом этапе не будет направлять свои войска, о чем ранее сообщила премьер-министр Джорджия Мелони.

Владимир Зеленский и Джорджия Мелони. Фото: Офис президента

Итальянское правительство обнародовало заявление, в котором отмечается, что оно "подтвердило намерение Италии продолжать сотрудничество с европейскими и западными партнерами, а также с Соединенными Штатами для определения надежных и эффективных гарантий безопасности". В то же время правительство вновь подчеркнуло, что "участие национальных войск в возможных наземных силах не предвидится".

Важную роль играет Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО. Власти этой страны на юге Черного моря уже ранее проявляли готовность направить в Украину миротворческие войска в случае необходимости.

Однако решающую роль играют не столько крупнейшие армии Альянса, сколько Франция и Британия, имеющие ядерное оружие, которое служит элементом стратегического сдерживания. В то же время некоторые страны, вероятно, не будут включены в "Коалицию желающих". Например, Польша относится к тем государствам, которые, как ожидается, не пришлют свои войска в качестве миротворцев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в прошлом месяце сказал: "Мы не планируем отправлять польских солдат на территорию Украины". При этом он допустил, что Польша окажет логистическую и политическую поддержку странам, которые, возможно, захотят предоставить миротворческие силы Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Туск и Дональд Туск. Фото: Офис президента

Также очевидно отсутствие в коалиции США, которые хоть и являются самой мощной страной в плане армии и ядерного вооружения, однако после прихода в Белый дом Дональда Трампа явно изменили вектор политики в отношении безопасности в Европе. Американские высшие политики, включая президента Трампа, ранее говорили о том, что европейцы должны самостоятельно заботиться о своем континенте, без участия США.

Как "Коалиция желающих" может помочь Украине

После виртуального саммита, который прошел 15 марта, лидеры достигли договоренности о готовности направить 10 тысяч военных для выполнения миротворческой миссии в случае прекращения огня в Украине.

Как сообщает The Sunday Times, высокопоставленные чиновники правительства Великобритании отмечают, что премьер-министр Стармер получил поддержку "значительно большего количества" стран, которые сначала выразили готовность предоставить сухопутные войска, хотя основной вклад, вероятно, сделают Великобритания и Франция.

Но источник добавил: "Это будут значительные силы, значительное количество стран предоставит войска, а еще большее количество стран внесет свой вклад другими способами".

Военный источник в редакции сообщил, что окончательное количество контингента будет "значительно больше 10 тысяч человек". Хотя эта информация пока не подтверждена, несмотря на то, что около 35 стран согласились предоставить оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии, такое развитие событий выглядит вероятным.

Ожидается, что решительные действия европейских стран смогут охладить пыл российского диктатора, который отправляет свои войска для оккупации украинских территорий.

Сейчас британские войска, как и войска любой страны НАТО, не могут непосредственно вступать в боевые действия с Россией из-за опасений спровоцировать гораздо больший конфликт.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу "Коалиции желающих", которая состоится на следующей неделе в Париже и отреагировал на информацию, что некоторые страны не хотят отправлять контингент в Украину.

Ранее в Страсбурге состоялась Европейская конференция, где присутствовала украинская делегация во главе с Русланом Стефанчуком.