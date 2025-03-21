Що таке коаліція охочих - хто допомагає Україні

Партнери України. Фото: Reuters

Багато країн без зупинки надають військову допомогу Україні із початку повномасштабного вторгнення РФ. До "коаліції охочих" для підтримки України залучилися понад 30 країн, однак офіційної інформації щодо цього поки немає. Велика кількість держав готова направити миротворчі війська в Україну за умови досягнення мирної угоди з Росією.

Сайт Новини.LIVE розібрався, що таке Коаліція охочих та які цілі переслідує.

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Що таке Коаліція охочих

Коаліція охочих — це група країн, які зобов'язалися підтримувати Україну у війні з Росією. Її створення було оголошено прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після саміту 18 світових лідерів, що відбувся в Лондоні 2 березня 2025 року.

Стармер і Зеленський спілкуються під час саміту в Лондоні. Фото: Javad Parsa / Reuters

Ініціатива, оголошена на Лондонському саміті, має на меті посилення європейської підтримки України в умовах нестабільної політичної ситуації в США та створення основ для стійкого мирного врегулювання, щоб завершити російське вторгнення в Україну та російсько-українську війну загалом.

Назва коаліції виникла з заяви президента Чехії Петра Павела, який перед Лондонським самітом закликав створити "широку коаліцію охочих" для припинення російського вторгнення в Україну.

Скільки країн приєдналися до "коаліції охочих"

Ініціатива, на чолі з Великою Британією та Францією, залучила до себе інші країни ЄС та сам блок, водночас привертаючи увагу лідерів, які не є членами ані НАТО, ані Євросоюзу.

Коаліція охочих. Фото: Новини.LIVE

Хоча наразі немає офіційних заяв щодо складу коаліції, що інтерес до цього об’єднання виявили лідери таких країн:

Австралія,

Бельгія,

Болгарія,

Канада,

Чехія,

Данія,

Фінляндія,

Франція,

Німеччина,

Греція,

Ісландія,

Італія,

Латвія,

Литва,

Люксембург,

Нідерланди,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Польща,

Португалія,

Румунія,

Іспанія,

Швеція,

Туреччина,

Україна,

Велика Британія.

Це не повний список країн, які в минулому висловлювали готовність надати миротворчі війська Україні або, принаймні, допускали таку можливість.

Як пише Sky News, спікер британського прем'єр-міністра сказав, що не знає, чи приєднаються США до коаліції, але сказав, що Велика Британія проводить "регулярні дискусії з нашими американськими колегами".

Які країни з "коаліції охочих" найбільш активні

Німеччина, яка є найбільшим економічним центром Європи, займає ключову роль у будь-якій злагодженій реакції на війну в Україні. Однак після виборів, що відбулися минулого місяця, новий уряд ще не сформований, а канцлер Олаф Шольц, який йде з посади, раніше відхилив ідею направлення німецьких військ до України як миротворців.

Хоча його уряд надав істотну підтримку Україні після повномасштабного вторгнення, деякі вважають його нерішучим – наприклад, він чинив опір закликам відправити Києву знамениті ракети Taurus.

Фрідріх Мерц, який, ймовірно, стане наступним канцлером після формування нового уряду, зайняв більш жорстку позицію, зокрема щодо обіцянки постачання ракет Taurus. Тому наразі невідомо, чи зміниться його ставлення до розгортання військ порівняно з позицією його попередника.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц. Фото: Офіс Президента

Однією з можливих країн-учасниць є Нова Зеландія, представники якої були присутні на віртуальному саміті, проте поки що публічно не заявляли про готовність надати свої війська Україні.

Окремо варто відзначити Італію, яка, незважаючи на підтримку України, на цьому етапі не направлятиме свої війська, про що раніше повідомила прем’єр-міністр Джорджія Мелоні.

Володимир Зеленський і Джорджія Мелоні. Фото: Офіс Президента

Італійський уряд оприлюднив заяву, в якій зазначається, що він "підтвердив намір Італії продовжувати співпрацю з європейськими та західними партнерами, а також зі Сполученими Штатами для визначення надійних і ефективних гарантій безпеки". Водночас уряд знову підкреслив, що "участь національних військ у можливих наземних силах не передбачається".

Важливу роль відіграє Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО. Влада цієї країни на півдні Чорного моря вже раніше виявляла готовність спрямувати в Україну миротворчі війська в разі потреби.

Однак вирішальну роль не стільки відіграють найбільші армії Альянсу, скільки Франція та Британія, що мають ядерну зброю, яка служить елементом стратегічного стримування. У той же час деякі країни, ймовірно, не будуть включені до "Коаліції очочих". Наприклад, Польща належить до тих держав, які, як очікується, не надішлють свої війська в якості миротворців.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск минулого місяця сказав: "Ми не плануємо відправляти польських солдатів на територію України". При цьому він допустив, що Польща надасть логістичну та політичну підтримку країнам, які, можливо, захочуть надати миротворчі сили Україні.

Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: Офіс Президента

Також очевидною є відсутність у коаліції США, які хоч і є найпотужнішою країною в плані армії та ядерного озброєння, однак після приходу в Білий дім Дональда Трампа явно змінили вектор політики щодо безпеки в Європі. Американські найвищі політики, включно з президентом Трампом, раніше говорили про те, що європейці повинні самостійно піклуватися про свій континент, без участі США.

Як Коаліція охочих може допомогти Україні

Після віртуального саміту, який пройшов 15 березня, лідери досягли домовленості про готовність направити 10 тисяч військових для виконання миротворчої місії у разі припинення вогню в Україні.

Як повідомляє The Sunday Times, високопосадовці уряду Великої Британії зазначають, що прем'єр-міністр Стармер отримав підтримку "значно більшої кількості" країн, які спочатку висловили готовність надати сухопутні війська, хоча основний внесок, ймовірно, зроблять Велика Британія та Франція.

Але джерело додало: "Це будуть значні сили, значна кількість країн надасть війська, а ще більша кількість країн зробить свій внесок іншими способами".

Військове джерело в редакції повідомило, що остаточна кількість контингенту буде "значно більшою за 10 тисяч осіб". Хоча ця інформація наразі не підтверджена, зважаючи на те, що близько 35 країн погодились надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку місії, такий розвиток подій виглядає ймовірним.

Очікується, що рішучі дії європейських країн зможуть охолодити запал російського диктатора, який відправляє свої війська для окупації українських територій.

Наразі британські війська, як і війська будь-якої країни НАТО, не можуть безпосередньо вступати в бойові дії з Росією через побоювання спровокувати набагато більший конфлікт.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч "Коаліції охочих", яка відбудеться наступного тижня у Парижі та відреагував на інформацію, що деякі країни не хочуть відправляти контингент в Україну.

Раніше у Страсбурзі відбулась Європейська конференція, де була присутня українська делегація на чолі з Русланом Стефанчуком.