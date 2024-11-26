США предоставят все необходимое Украине в 2025 году для противостояния России

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил непреклонную поддержку Украины со стороны стран G7 и их партнеров. Он заверил, что у Украины будут необходимые ресурсы, вооружение и военная мощь для эффективной обороны против России в 2025 году.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Блинкен отметил, что Украина борется не только за себя, но и за другие страны Европы. Агрессия, которую проявляет Россия, — это не только агрессия против Украины и ее народа. Это агрессия против самих принципов, лежащих в основе международной системы и необходимых для поддержания мира и стабильности, понятий, лежащих в основе устава Организации Объединенных Наций, суверенитета, независимости, территориальной целостности, сказал госсекретарь США.

"Если мы оставим это безнаказанно в одном месте, то везде и всюду будет послание о том, что сезон охоты открыт. А это рецепт для мира конфликтов, и это не тот мир, который отвечает интересам Соединенных Штатов или любого другого государства", — заявил Блинкен.

Именно поэтому он считает, что поддержка Украины является важным национальным интересом, и этот национальный интерес состоит в том, чтобы убедиться, что международное право непреклонно.

Ранее издание Politico писало, что Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Западу природные ресурсы. В обмен он желает получить помощь в войне.

Напомним, по информации Forbes, общая стоимость полезных ископаемых в Украине — 14,8 триллиона долларов. Вместе с тем, отмечается, что государство уже давно не проводило оценку общей стоимости природных ресурсов.