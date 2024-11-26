США нададуть все необхідне Україні у 2025 році для протистояння Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на непохитній підтримці України з боку країн G7 та їхніх партнерів. Він запевнив, що Україна матиме необхідні ресурси, озброєння та військову потужність для ефективної оборони проти Росії у 2025 році.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Блінкен зазначив, що Україна бореться не тільки за себе, але й за інші країни Європи. Агресія, яку чинить Росія, — це не лише агресія проти України та її народу. Це агресія проти самих принципів, які лежать в основі міжнародної системи і які необхідні для підтримки миру і стабільності, понять, які лежать в основі статуту Організації Об'єднаних Націй, суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, сказав держсекретар США.

"Якщо ми залишимо це безкарно в одному місці, то скрізь і всюди буде послання про те, що сезон полювання відкрито. А це рецепт для світу конфліктів, і це не той світ, який відповідає інтересам Сполучених Штатів чи будь-кого іншого", — заявив Блінкен.

Саме тому він вважає, що підтримка України є важливим національним інтересом, і цей національний інтерес полягає в тому, щоб переконатися, що міжнародне право непохитне.

Раніше видання Politico писало, що Президент України Володимир Зеленський пропонує Заходу природні ресурси. В обмін він хоче отримати допомогу у війні.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, загальна вартість корисних копалин, які є в Україні, — 14,8 трильйона доларів. Разом з тим зазначається, що держава вже давно не проводила оцінку загальної вартості природних ресурсів.