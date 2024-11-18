Война в Украине — в ВСУ разрешили использовать FPV-комплекс Вихрь

FPV-комплекс "Вихрь". Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины приняло решение об использовании в ВСУ FPV-комплекса "Вихрь". Это скоростные дроны, способные уничтожать вражескую технику и живую силу.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в понедельник, 18 ноября.

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь". Отмечается, что эти дроны являются скоростными и с легкостью могут догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль. Также они могут поражать живую силу противников в окопах и блиндажах.

Для управления FPV-комплексом "Вихрь" пилоту требуется:

специальный пульт;

FPV-очки;

оборудование для приема-передачи сигнала.

"Производители могут оборудовать дроны и дополнительным оборудованием для выполнения более широкого круга задач", — говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

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