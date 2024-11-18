Війна в Україні — у ЗСУ дозволили використовувати FPV-комплекс Вихор

До використання у ЗСУ допустили FPV-комплекс "Вихор"
Міністерство оборони України ухвалило рішення про використання в ЗСУ FPV-комплексу "Вихор". Це швидкісні дрони, які здатні знищувати ворожу техніку та живу силу.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у понеідлок, 18 листопада.
FPV-комплекс "Вихор" дозволили використовувати у ЗСУ
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор". Зазначається, що ці дрони є швидкісними та з легкістю можуть наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль. Також вони можуть уражати живу силу противників в окопах та бліндажах.
Для керування FPV-комплексом "Вихор" пілоту потрібно:
- спеціальний пульт;
- FPV-окуляри;
- обладнання для прийому-передавання сигналу.
"Виробники можуть обладнати дрони й додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань", — йдеться у повідомленні.
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