Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия До сих пор в неволе — сколько бойцов "Азова" остаются в плену

До сих пор в неволе — сколько бойцов "Азова" остаются в плену

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 23:53
Сколько военнослужащих "Азова" остаются в плену — военных назвал количество
Украинские пленные в РФ. Фото иллюстративное: AP

В российском плену до сих пор находятся около 800 военнослужащих 12-й бригады "Азов". Речь идет о защитниках "Азовстали".

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил младший сержант первого корпуса НГУ "Азов" Нестор Барчук.

Реклама
Читайте также:

Почти четыре года в плену

По словам представителя "Азова", Россия не хочет возвращать азовцев домой, ведь они являются одним из символов украинской несокрушимости и очень эффективным подразделением. Защитников "Азовстали" должны были обменять под эгидой ООН и международного комитета Красного Креста, но РФ нарушила эти договоренности.

"Понятное дело, что Россия не заинтересована в возвращении наших военнослужащих. У нас очень высокий процент возвращения в строй: около 80%. Это огромный процент, если сравнивать с лучшими мировыми подразделениями", — отметил Нестор Барчук.

Также он добавил, что Верховный суд РФ признал "Азов" террористической организацией. Некоторых азовцев в РФ приговорили к пожизненному заключению. Были случаи, когда одному бойцу выносили несколько приговоров.

"Это противоречит Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, но для России, для внутренней их публики — для россиян, это нормально, потому что как же можно вернуть осужденного за расстрел гражданских. Это является одним из факторов, которые они учитывают при обменах", — объяснил военнослужащий.

Напомним, в ноябре прошлого года умер защитник "Азовстали" — морской пехотинец Александр Савов. Он провел в российском плену почти три года. Вернулся домой с рядом болезней: туберкулезом, кожными заболеваниями и лимфостазом ног.

Также мы сообщали, что врачи Института сердца спасли жизнь защитнику "Азовстали". Мужчина три года находился в плену. Все это время в его сердце после ранения оставалась пуля.

пленные бригада "Азов" военнослужащие 12 бригада "Азов" НГУ
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации