Сколько военнослужащих "Азова" остаются в плену — военных назвал количество

Украинские пленные в РФ. Фото иллюстративное: AP

В российском плену до сих пор находятся около 800 военнослужащих 12-й бригады "Азов". Речь идет о защитниках "Азовстали".

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил младший сержант первого корпуса НГУ "Азов" Нестор Барчук.

Почти четыре года в плену

По словам представителя "Азова", Россия не хочет возвращать азовцев домой, ведь они являются одним из символов украинской несокрушимости и очень эффективным подразделением. Защитников "Азовстали" должны были обменять под эгидой ООН и международного комитета Красного Креста, но РФ нарушила эти договоренности.

"Понятное дело, что Россия не заинтересована в возвращении наших военнослужащих. У нас очень высокий процент возвращения в строй: около 80%. Это огромный процент, если сравнивать с лучшими мировыми подразделениями", — отметил Нестор Барчук.

Также он добавил, что Верховный суд РФ признал "Азов" террористической организацией. Некоторых азовцев в РФ приговорили к пожизненному заключению. Были случаи, когда одному бойцу выносили несколько приговоров.

"Это противоречит Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, но для России, для внутренней их публики — для россиян, это нормально, потому что как же можно вернуть осужденного за расстрел гражданских. Это является одним из факторов, которые они учитывают при обменах", — объяснил военнослужащий.

Напомним, в ноябре прошлого года умер защитник "Азовстали" — морской пехотинец Александр Савов. Он провел в российском плену почти три года. Вернулся домой с рядом болезней: туберкулезом, кожными заболеваниями и лимфостазом ног.

Также мы сообщали, что врачи Института сердца спасли жизнь защитнику "Азовстали". Мужчина три года находился в плену. Все это время в его сердце после ранения оставалась пуля.