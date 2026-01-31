Відео
Досі в неволі — скільки бійців "Азова" залишаються в полоні

Дата публікації: 31 січня 2026 23:53
Скільки військовослужбовців "Азова" залишаються в полоні — військових назвав кількість
Українські полонені у РФ. Фото ілюстративне: AP

У російському полоні досі перебувають близько 800 військовослужбовців 12-ї бригади "Азов". Йдеться про захисників "Азовсталі".

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив молодший сержант першого корпусу НГУ "Азов" Нестор Барчук. 

Майже чотири роки в полоні

За словами представника "Азова", Росія не хоче повертати азовців додому, адже вони є одним із символів української незламності та дуже ефективним підрозділом. Оборонців "Азовсталі" мали обміняти під егідою ООН і міжнародного комітету Червоного Хреста, але РФ порушила ці домовленості.

"Ясна річ, що Росія не зацікавлена в поверненні наших військовослужбовців. У нас дуже високий відсоток повернення у стрій: близько 80%. Це величезний відсоток, якщо порівнювати з найкращими світовими підрозділами", — зазначив Нестор Барчук. 

Також він додав, що Верховний суд РФ визнав "Азов" терористичною організацією. Деяких азовців у РФ засудили до довічного ув'язнення. Були випадки, коли одному бійцю виносили декілька вироків.

"Це суперечить Женевській конвенції та міжнародному гуманітарному праву, але для Росії, для внутрішньої їхньої публіки — для росіян, це нормально, бо як же можна повернути засудженого за розстріл цивільних. Це є одним із факторів, які вони враховують під час обмінів", — пояснив військовослужбовець.

Нагадаємо, у листопаді минулого року помер захисник "Азовсталі" — морський піхотинець Олександр Савов. Він провів у російському полоні майже три роки. Повернувся додому з низкою хвороб: туберкульозом, шкірними захворюваннями й лімфостазом ніг.

Також ми повідомляли, що лікарі Інституту серця врятували життя захиснику "Азовсталі". Чоловік три роки перебував у полоні. Увесь цей час у його серці після поранення залишалася куля.

полонені бригада "Азов" військовослужбовці 12 бригада "Азов" НГУ
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
