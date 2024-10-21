Украина может держаться минимум до 2026 года, предсказывают британские аналитики

Артиллерист ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Британские аналитики из Chatham House (Королевский институт международных отношений) определил три возможных последствия при отсутствии украинской победы. Один из них: длительная война, испытывающая каждую сторону до предела возможностей.

Об этом пишет издание The Telegraph.

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Кроме продолжительной войны в Британии определили еще дополнительные варианты: замороженный конфликт, позволяющий любой стороне восстановить свои силы; или тотальное поражение Украины с диктованием Россией условий капитуляции, включая смену правительства, демилитаризацию и нейтралитет.

В некоторых западных столицах считают, что именно длительное противостояние российскому агрессору может сыграть в пользу Украины.

"Мы думаем о том, как мы можем поддержать Зеленского в получении того, что ему нужно, чтобы удержать Покровск и часть Курской области", — сказал изданию один из западных чиновников.

"Мы ожидаем, что Украина сможет удержаться там, где она есть. Но то, что мы видим, смотря гораздо дальше, заключается в том, что в 2025 и 2026 годах начнет расти давление на Россию", — добавил чиновник.

The Telegraph пообщалась с лейтенантом Юлией Никитенко, воюющей в составе подразделения беспилотных систем. Через два года враг на ее участке фронта почти не продвинулся благодаря тщательным боевым инвестициям в оборону и быстрой координации между пехотой, беспилотниками и артиллерией.

И хотя она и ее сослуживцы устали, очевидно, что россияне тоже теряют силы, добавляет она. Западные источники утверждают, что в сентябре ежедневные потери в России составили 1271 боец в день.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе представил План победы Украины. Глава государства отметил, что одним из главных аргументов, чтобы остановить войну, должно стать приглашение Украины в НАТО.

Ранее мы писали, что новый генсек Альянса Марк Рютте заявил, что Альянс рассмотрел и учел разработанный Украиной План победы, но "еще многое деталей этой инициативы нужно обсудить".