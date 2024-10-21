Україна може триматись щонайменше до 2026 року, передбачають британські аналітики

Артилерист ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Британські аналітики з Chatham House (Королівський інститут міжнародних відносин) визначив три можливі наслідки за відсутності української перемоги. Один з них: тривала війна, яка випробовує кожну сторону до межі можливостей.

Про це пише видання The Telegraph.

Читайте також:

Які три сценарії війни розглядають аналітики

Окрім тривалої війни у Британії визначили ще додаткові варіанти: заморожений конфлікт, який дозволяє будь-якій стороні відновити свої сили; або тотальна поразка України з диктуванням Росією умов капітуляції, включаючи зміну уряду, демілітаризацію та нейтралітет.

У деяких союзних столицях вважають, що саме тривале протистояння російському агресору може зіграти на користь Україні.

"Ми думаємо про те, як ми можемо підтримати Зеленського в отриманні того, що йому потрібно, щоб втримувати Покровськ і частину Курської області", — сказав виданню один із західних чиновників.

"Ми очікуємо, що Україна зможе утриматися там, де вона є. Але те, що ми бачимо, дивлячись набагато далі, полягає в тому, що у 2025 і у 2026 роках почне зростати тиск на Росію", — додав чиновник.

The Telegraph поспілкувалася з лейтенантом Юлією Микитенко, що воює у складі підрозділу безпілотних систем. За два роки ворог на її ділянці фронту майже не просунувся завдяки ретельним бойовим інвестиціям в оборону та швидкою координацією між піхотою, безпілотниками та артилерією.

І хоча вона та її побратими втомилися, цілком очевидно, що росіяни теж втрачають сили, додає вона. Західні джерела стверджують, що у вересні щоденні втрати в Росії становили 1271 боєць на день.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України. Глава держави зазначив, що одним із головних аргументів, щоб зупинити війну, має стати запрошення України в НАТО.

Раніше ми писали, що новий генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що Альянс розглянув та врахував розроблений Україною План перемоги, але "ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити".