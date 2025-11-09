Рыбаки из Франции предоставили Украине сети для борьбы с дронами

Сети, которые французские рыбаки предоставили Украине. Фото: Sonia Bonet/Alamy

Украина получила от рыбаков из Франции две партии сетей длиной 280 километров. Их можно использовать для защиты от БпЛА.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Передача сетей Украине

Благотворительная организация Kernic Solidarités из французского региона Бретань предоставила Украине прочные сети, которые предназначены для глубоководной рыбалки. По словам Кристиана Абазию, который отвечает за логистику организации, такими орудиями лова можно поймать даже морского черта, хотя тот довольно сильно бьется.

Президент Kernic Solidarités Жерар Ле Дюфф отметил, что проблем с количеством подобных сетей в Бретани нет. Компании, где их переделывали, закрылись.

"Если они им (украинцам, — Ред.) нужны для создания стен против дронов и спасения жизней в Украине, они могут их получить... Когда мы узнали, что Украине нужны сети, рыболовное сообщество быстро отреагировало", — отметил глава волонтерской организации.

Напомним, в рамках будущих гарантий безопасности Франция согласна отправить в Украину военные силы. Такое может произойти уже в следующем году.

Ранее Франция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о дополнительных самолетах Mirage 2000 и ракетах Aster для укрепления украинской ПВО.