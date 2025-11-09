Відео
Головна Армія Для захисту від БпЛА — французькі рибалки надали Україні сітки

Для захисту від БпЛА — французькі рибалки надали Україні сітки

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 00:38
Оновлено: 00:38
Рибалки із Франції надали Україні сітки для боротьби із дронами
Сітки, які французькі рибалки надали Україні. Фото: Sonia Bonet/Alamy

Україна отримала від рибалок із Франції дві партії сіток завдовжки 280 кілометрів. Їх можна використовувати для захисту від БпЛА.

Про це повідомило видання The Guardian.

Читайте також:

Передача сіток Україні 

Благодійна організація Kernic Solidarités із французького регіону Бретань надала Україні міцні сітки, які призначені для глибоководної риболовлі. За словами Крістіана Абазію, який відповідає за логістику організації, такими знаряддями лову можна спіймати навіть морського чорта, хоча той досить сильно б'ється.

Президент Kernic Solidarités Жерар Ле Дюфф зазначив, що проблем із кількістю подібних сіток у Бретані немає. Компанії, де їх переробляли, зачинилися. 

"Якщо вони їм (українцям, — Ред.) потрібні для створення стін проти дронів і порятунку життів в Україні, вони можуть їх отримати... Коли ми дізналися, що Україні потрібні сітки, рибальська спільнота швидко відреагувала", — зазначив голова волонтерської організації.

Нагадаємо, у рамках майбутніх гарантій безпеки Франція згодна відправити до України військові сили. Таке може статися вже наступного року.

Раніше Франція оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про додаткові літаки Mirage 2000 та ракети Aster для зміцнення української ППО.

Франція дрони допомога війна в Україні риболовля БпЛА
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
