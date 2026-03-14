Для воинов с детьми с инвалидностью могут разрешить освобождение

Украинский военнослужащий на построении.

В Украине планируют внести изменения в законодательство, чтобы военные, которые имеют детей с инвалидностью, могли увольняться со службы. Сейчас существует правовой пробел: таких людей не призывают в Вооруженные силы, но если они уже мобилизованы, возможности покинуть службу у них нет.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Дине Бернацкой для Новини.LIVE.

Гетманцев сообщил о возможных изменениях

По его словам, такая ситуация является несправедливой и требует исправления.

"У нас человека, если у него ребенок с инвалидностью, не призывают в ВСУ, но если его уже призвали, то его не демобилизуют. Это несправедливо. Мне кажется, что это недостаток. Закон должен быть единым для всех", — заявил Гетманцев.

Нардеп отметил, что профильный комитет может рассмотреть законопроект уже в апреле и рекомендовать его к обсуждению в сессионном зале Верховной Рады.

Другие заявления Гетманцева

Глава комитета ВР резко осудил тех, кто пытается избежать мобилизации или пользуется привилегиями во время войны. Он подчеркнул, что такая несправедливость подрывает единство страны и принцип равенства всех граждан перед законом.

Также Гетманцев прокомментировал возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке для Украины. По его словам, влияние на страну напрямую будет зависеть от продолжительности боевых действий в регионе.