Для воїнів із дітьми з інвалідністю можуть дозволити звільнення

Для воїнів із дітьми з інвалідністю можуть дозволити звільнення

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 17:16
Для воїнів із дітьми з інвалідністю можуть дозволити звільнення
Український військовий на шикуванні. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують внести зміни до законодавства, щоб військові, які мають дітей з інвалідністю, могли звільнятися зі служби. Наразі існує правова прогалина: таких людей не призивають до Збройних сил, але якщо вони вже мобілізовані, можливості покинути службу у них немає.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Діні Бернацькій для Новини.LIVE.

Гетманцев повідомив про можливі зміни

За його словами, така ситуація є несправедливою та потребує виправлення.

"У нас людину, якщо в неї дитина з інвалідністю, не призивають до ЗСУ, але якщо її вже призвали, то її не демобілізують. Це несправедливо. Мені здається, що це недолік. Закон має бути єдиним для всіх", — заявив Гетманцев.

Нардеп зазначив, що профільний комітет може розглянути законопроєкт уже у квітні та рекомендувати його до обговорення у сесійній залі Верховної Ради.

Інші заяви Гетманцева

Голова комітету ВР різко засудив тих, хто намагається уникнути мобілізації або користується привілеями під час війни. Він підкреслив, що така несправедливість підриває єдність країни та принцип рівності всіх громадян перед законом.

Також Гетманцев прокоментував можливі наслідки конфлікту на Близькому Сході для України. За його словами, вплив на країну напряму залежатиме від тривалості бойових дій у регіоні.

Данило Гетманцев військові звільнення
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
