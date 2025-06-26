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Главная Армия Для Нацгвардии передали мобильные стабилизационные пункты — видео

Для Нацгвардии передали мобильные стабилизационные пункты — видео

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Дата публикации 26 июня 2025 18:24
Помощь военным — бойцы Нацгвардии получили стабпункты
Стабилизационный пункт для военных. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Мобильные стабилизационные пункты для Нацгвардии

На главной площади Музея войны в Киеве 26 июня состоялась торжественная передача двух мобильных стабилизационных контейнеров бригадам Нацгвардии "Хартия" и "Спартан". Символическое проведение мероприятия возле памятника Родине-матери подчеркивает важность международной поддержки Украины и инновационных решений для сохранения жизней защитников.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Мобильные стабилизационные пункты для Нацгвардии

Один из контейнеров лично получила Юлия Паевская, "Тайра" — известный парамедик, волонтер и общественный деятель.

"Если бы нам такое в 2014-15 году, больше бы выжило людей. Из подручных средств мостили стабпункты. [...] Это мало того, что профессиональное оборудование, которое профессионально спланировано. Оно еще и легкобронированное. Можно быть более-менее спокойным", — сказала "Тайра".

Мобільні стабілізаційні пункти для Нацгвардії
Стабпункты, которые передали военным. Фото: Новини.LIVE
Допомога бригадам Нацгвардії
Стабпункты, которые передали военным. Фото: Новини.LIVE

В то же время начальник медицинской службы бригады НГУ "Спартан" Алексей Косяк отметил, что контейнеры — это полностью оснащенные медицинские пункты, способные спасать жизни на передовой. Также полковник медицинской службы ВСУ Виктор Щербаков отметил, что до этого в войске уже были подобные стабпункты, но они были устаревшими.

Символическое место проведения мероприятия — возле монумента Родины-матери — еще раз подчеркивает цену поддержки и важность современных решений на фронте.

Напомним, несколько дней назад киносоюз передал воинам большой груз помощи. В грузе — вкусности, огнетушители, стиральный порошок, футболки, постельное белье, бензопилы, антидронные сетки и даже велосипед.

Также мы писали, что создатели "Острых козырьков" сделали сюрприз украинским воинам. Они передали знаковые головные уборы подразделению Нацгвардии названному в честь сериала.

военная помощь Нацгвардия военные помощь Юлия "Тайра" Паевская
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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