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Головна Армія Для Нацгвардії передали мобільні стабілізаційні пункти — відео

Для Нацгвардії передали мобільні стабілізаційні пункти — відео

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Дата публікації: 26 червня 2025 18:24
Допомога військовим — бійці Нацгвардії отримали стабпункти
Стабілізаційний пункт для військових. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Мобільні стабілізаційні пункти для Нацгвардії

На головній площі Музею війни у Києві 26 червня відбулася урочиста передача двох мобільних стабілізаційних контейнерів бригадам Нацгвардії "Хартія" та "Спартан". Символічне проведення заходу біля пам'ятника Батьківщині-матері підкреслює важливість міжнародної підтримки України та інноваційних рішень для збереження життів захисників.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Мобільні стабілізаційні пункти для Нацгвардії

Один із контейнерів особисто отримала Юлія Паєвська, "Тайра" — відома парамедикиня, волонтерка та громадська діячка.

"Якби нам таке у 2014-2015 році, більше б вижило людей. З підручних засобів мостили стабпункти. [...]  Це мало того, що професійне обладнання, яке професійно сплановане. Воно ще й легкоброньоване. Можна бути більш-менш спокійним", — сказала "Тайра". 

Мобільні стабілізаційні пункти для Нацгвардії
Стабпункти, які передали військовим. Фото: Новини.LIVE
Допомога бригадам Нацгвардії
Стабпункти, які передали військовим. Фото: Новини.LIVE

Водночас начальник медичної служби бригади НГУ "Спартан" Олексій Бусяк зауважив, що контейнери — це повністю оснащені медичні пункти, здатні рятувати життя на передовій. Також полковник медичної служби ЗСУ Віктор Щербаков зазначив, що до цього у війську вже були подібні стабпункти, але вони були застарілими. 

Символічне місце проведення заходу — біля монумента Батьківщини-матері — ще раз підкреслює ціну підтримки та важливість сучасних рішень на фронті.

Нагадаємо, кілька днів тому кіноспілка передала воїнам великий вантаж допомоги. У вантажі — смаколики, вогнегасники, пральний порошок, футболки, постільна білизна, бензопили, антидронові сітки та навіть велосипед.

Також ми писали, що творці "Гострих картузів" зробили сюрприз українським воїнам. Вони передали знакові головні убори підрозділу Нацгвардії названому на честь серіалу.

військова допомога Нацгвардія військові допомога Юлія "Тайра" Паєвська
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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