Допомога військовим — бійці Нацгвардії отримали стабпункти

Стабілізаційний пункт для військових. Фото: Новини.LIVE

На головній площі Музею війни у Києві 26 червня відбулася урочиста передача двох мобільних стабілізаційних контейнерів бригадам Нацгвардії "Хартія" та "Спартан". Символічне проведення заходу біля пам'ятника Батьківщині-матері підкреслює важливість міжнародної підтримки України та інноваційних рішень для збереження життів захисників.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Мобільні стабілізаційні пункти для Нацгвардії

Один із контейнерів особисто отримала Юлія Паєвська, "Тайра" — відома парамедикиня, волонтерка та громадська діячка.

"Якби нам таке у 2014-2015 році, більше б вижило людей. З підручних засобів мостили стабпункти. [...] Це мало того, що професійне обладнання, яке професійно сплановане. Воно ще й легкоброньоване. Можна бути більш-менш спокійним", — сказала "Тайра".

Стабпункти, які передали військовим. Фото: Новини.LIVE

Стабпункти, які передали військовим. Фото: Новини.LIVE

Водночас начальник медичної служби бригади НГУ "Спартан" Олексій Бусяк зауважив, що контейнери — це повністю оснащені медичні пункти, здатні рятувати життя на передовій. Також полковник медичної служби ЗСУ Віктор Щербаков зазначив, що до цього у війську вже були подібні стабпункти, але вони були застарілими.

Символічне місце проведення заходу — біля монумента Батьківщини-матері — ще раз підкреслює ціну підтримки та важливість сучасних рішень на фронті.

Нагадаємо, кілька днів тому кіноспілка передала воїнам великий вантаж допомоги. У вантажі — смаколики, вогнегасники, пральний порошок, футболки, постільна білизна, бензопили, антидронові сітки та навіть велосипед.

Також ми писали, що творці "Гострих картузів" зробили сюрприз українським воїнам. Вони передали знакові головні убори підрозділу Нацгвардії названому на честь серіалу.