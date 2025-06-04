В бюджете есть дыра в 400 миллиардов, что может негативно повлиять на закупку дронов для ВСУ, считает депутат Железняк

Украинский военный с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Производство дронов в Украине пока загружено только на 62%. Все из-за безумной дыры в бюджете, которая влияет на выделение финансов на производство БпЛА.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, финансирования на дроны не хватает из-за дыры в бюджете в 400 миллиардов гривен. Эту сумму пока не признает правительство, но нардеп уверен, что признает в ближайшее время этот факт.

"Перевыполнение бюджета сейчас составляет 78 миллиардов, но мы занизили план, ожидая отключения света. Поэтому даже если мы оставляем 78 миллиардов, то это не 400 миллиардов. Вопрос очень простой — где мы возьмем еще 330 миллиардов?", — говорит депутат.

Ярослав Железняк считает, что если в Украине есть люди, которые отвечают за наполнение бюджета и почему-то этого не делают, то наверняка их надо как минимум увольнять. Но лучше прогонять через антикоррупционные органы.

"Потом у нас, в лучшем случае, появляется информация, что такие уволенные чиновники купили себе квартиры в Дубае и уже выехали из Украины", — отмечает Железняк.

Ранее сообщалось, что временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской области из-за атаки дронов полностью остались без света. В результате атаки дронов без электричества только на Херсонщине 150 населенных пунктов.

А еще напомним, что 1 июня СБУ успешно провела уникальную спецоперацию в глубоком тылу России, поразив более 40 самолетов стратегической авиации.