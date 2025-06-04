В бюджеті є діра у 400 мільярдів, що може негативно вплинути на закупівлю дронів для ЗСУ, вважає депутат Железняк

Український військовий з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Виробництво дронів в Україні наразі завантажене тільки на 62%. Все через шалену діру в бюджеті, яка впливає на виділення фінансів на виробництво БпЛА.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив нардеп Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, фінансування на дрони бракує через діру в бюджеті у 400 мільярдів гривень. Цю суму поки не визнає уряд, але нардеп впевнений, що визнає найближчим часом цей факт.

"Перевиконання бюджету зараз складає 78 мільярдів, але ми занизили план, очікуючи відключення світла. Тому навіть якщо ми залишаємо 78 мільярдів, то це не 400 мільярдів. Питання дуже просте — де ми візьмемо ще 330 мільярдів?", — каже депутат.

Ярослав Железняк вважає, що якщо в Україні є люди, які відповідають за наповненням бюджету і чомусь цього не роблять, то напевно їх треба як мінімум звільняти. Але краще проганяти через антикорупційні органи.

"Потім у нас, в кращому випадку, з'являється інформація, що такі звільнені чиновники купили собі квартири в Дубаї й вже виїхали з України", — зазначає Железняк.

Раніше повідомлялось, що тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької області через атаку дронів повністю залишились без світла. В результаті атаки дронів без електрики тільки на Херсонщині 150 населених пунктів.

А ще нагадаємо, що 1 червня СБУ успішно провела унікальну спецоперацію в глибокому тилу Росії, уразивши понад 40 літаків стратегічної авіації.