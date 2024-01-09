Война в Украине и мобилизация: мнение Дикого

Военный аналитик Евгений Дикий. Фото: flickr УКМЦ

Украина должна была провести масштабную мобилизацию еще до сентября 2022 г. и таким образом опередить этот процесс в РФ.

Теперь же, если хотим закончить войну — нужно создать численное преимущество над врагом, а без масштабной мобилизации сделать это невозможно.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, до сентября 2022 еще сохранялась интрига, проведет ли Путин массовую мобилизацию в РФ. Если бы этого не произошло, у Украины оставался шанс пройти войну добровольцами, которые пошли в первую волну сразу после большого вторжения.

А как только в РФ началась полумиллионная мобилизация, стало ясно, что Украине не избежать такого же процесса.

"Да, с врагом можно воевать значительно меньшим количеством личного состава, но при условии огромного технологического превосходства. Этого у нас нет. И если мы хотим закончить войну, хотелось бы создать численное преимущество над врагом", — уточнил Дикий.

Он напомнил, что Украина ни разу не выставила на фронт равнозначную к врагу цифру солдат. ВСУ воевали меньшими силами, и кстати, добились успехов.

ВСУ. Фото: Генштаб

Также, по его словам, государство повторило ошибку 22 года, когда весь мир кричал о войне, а украинцы в нее не верили. В результате заплатили за нее большую цену лучшим людям.

"Так же и с мобилизацией. В конце 23-го года оказалось, что чуда не случилось, его надо делать самим. Мы слишком расслабились и вместо того, чтобы что-то делать, стали ждать обещанную чашечку кофе в Ялте", —подытожил он.

Напомним, по словам секретаря оборонного парламентского комитета Романа Костенко, утверждение решения о законопроекте о мобилизации Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет принято 8-9 января 2024 года.