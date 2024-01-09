Війна в Україні і мобілізація: думка Дикого

Військовий аналітик Євген Дикий. Фото: flickr УКМЦ

Україна повинна була провести масштабну мобілізацію ще до вересня 2022 року і таким чином випередити цей процес в РФ.

Тепер же, якщо хочемо закінчити війну — маємо створити чисельну перевагу над ворогом, а без масштабної мобілізації зробити це неможливо.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, до вересня 2022 року ще зберігалась інтрига, чи запровадить Путін масову мобілізацію в РФ. Якби цього не сталося, в України лишався шанс пройти війну добровольцями, які пішли у першу хвилю відразу після великого вторгнення.

А як тільки у РФ почалася півмільйонна мобілізація, було зрозуміло, що Україні не уникнути такого ж процесу.

"Так, з ворогом можна воювати значно меншою кількістю особового складу, але за умови величезної технологічної переваги. Цього у нас нема. І якщо ми хочемо закінчити війну — хотілося б створити перевагу над ворогом", — уточнив Дикий.

Він нагадав, що Україна жодного разу не виставила на фронт рівнозначну до ворога цифру солдат. ЗСУ воювали меншими силами, і до речі, досягали успіхів.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Також, за його словами, держава повторила помилку 22-го року, коли увесь світ кричав про війну, а українці у неї не вірили. В результаті заплатили за неї велику ціну кращими людьми.

"Так само і з мобілізацією. В кінці 23-го року виявилось, що дива не трапилось, його треба робити самим. Ми занадто розслабились і замість того, щоби щось робити, почали чекати обіцяну філіжанку кави у Ялті", — підсумував він.

Нагадаємо, за словами секретаря оборонного парламентського комітету Романа Костенко, затвердження рішення щодо законопроєкту про мобілізацію Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки буде прийняте 8-9 січня 2024 року.