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Дикий сравнил мобилизацию в Украине с УНР и напомнил о ГУЛАГе и Голодоморе

11 января 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мобилизация в Украине: Дикий привел пример УНР
Мобилизация в Украине. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Гражданские украинские власти пытаются перевести непопулярную тему мобилизации в Украине на военных. Но в целом мобилизация не была популярна ни в одной стране мира. Но те страны, которые смогли ее провести, выигрывали войну, а те, что нет, проигрывали.

В качестве примера он привел Украинскую Народную Республику.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал военный аналитик Евгений Дикий.

По его мнению, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного буквально заставили дать недавнюю пресс-конференцию и объяснить все нюансы мобилизации в Украине. Хотя это государство должно заниматься как мобилизацией, так и ее финансированием. А задача военных и армии — воевать и защищать границы страны.

"Военные смогут найти деньги, но поверьте, это никому не понравится", — сказал Дикий.

На уточнение журналистки, что Украина демократическая страна, Дикий привел аналогию с демократией в УНР. Мол, она была настолько демократична, что не стала проводить мобилизацию. И как и Украина сейчас, надеялась только на добровольцев.

В результате таких действий УНР все же была оккупирована Советским Союзом.

ГУЛАГ
ГУЛАГ. Фото: uainfo.org

"Те миллионы украинцев, которые не пошли воевать за УНР, а отсиживались по погребам, пошли массово в ГУЛАГ, а потом, во время Голодомора, ели своих же детей. А те, кто после этого выжили, все равно пошли на войну в советской армии. И их никто не спрашивал, хотят они этого или нет", — напомнил эксперт.

По его словам, так бывает с демократическими странами, у которых очень недемократический сосед. И если страна не способна выставить в свою защиту достаточно бойцов — ее стирают с карты.

"Да, это нечестно, но такой мир", — подытожил он.

Напомним, по словам народного депутата и члена оборонного комитета ВР Егора Чернева, в Украине вскоре будет принят новый закон о мобилизации. В частности, изменения в законодательство могут затронуть мужчин, находящихся за границей.

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