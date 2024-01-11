Мобілізація в Україні: Дикий привів приклад УНР

Мобілізація в Україні. Фото: Генштаб

Цивільна українська влада намагається перекласти непопулярну тему мобілізації в Україні на військових. Але загалом мобілізація не була популярна у жодній країні світу. Проте ті країни, які змогли її провести — вигравали війну, а ті, що ні — програвали.

Як приклад він привів Українську Народну Республіку.

Читайте також:

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав військовий аналітик Євген Дикий.

На його думку, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного буквально змусили дати нещодавню пресконференцію та пояснити всі нюанси мобілізації в Україні. Хоча це держава повинна опікуватися як мобілізацією, так і її фінансуванням. А завдання військових та армії — воювати та захищати кордони країни.

"Військові зможуть знайти гроші, але повірте, це нікому не сподобається", — сказав Дикий.

На уточнення журналістки, що Україна — демократична країна, Дикий привів аналогію із демократію в УНР. Мовляв, вона була настільки демократична, що не стала проводити мобілізацію. І як і Україна зараз, сподівалась тільки на добровольців.

У результаті таких дій УНР таки була окупована Радянським Союзом.

ГУЛАГ. Фото: uainfo.org

"Ті самі мільйони українців, які не пішли воювати за УНР, а відсиджувалися по льохах, пішли масово в ГУЛАГ, їли своїх же дітей під час Голодомору 33-го. А ті, хто після цього вижили, все рівно пішли на війну у лавах радянської армії. І їх ніхто не питав, хочуть вони цього чи ні", — нагадав експерт.

За його словами, так буває із демократичними країнами, у яких дуже недемократичний сусід. І якщо країна не здатна виставити на свій захист достатньо бійців — її стирають із карти.

"Так, це нечесно, але такий світ", — підсумував він.

Нагадаємо, за словами народного депутата та члена оборонного комітету ВР Єгора Чернєва, в Україні незабаром ухвалять новий закон про мобілізацію. Зокрема, зміни до законодавства можуть торкнутися чоловіків, які перебувають за кордоном.