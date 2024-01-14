Переговоры Украины и РФ: Дикий прокомментировал

Президент РФ Владимир Путин. Фото: РосСМИ

Россия провела наибольшую мобилизацию со времен Второй мировой, однако испытывает острую нехватку ресурсов для войны в 2024 году.

Поэтому в западной прессе начали появляться публикации о намеках РФ начать переговоры и пессимистические для Украины прогнозы.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, стратегически Россия планирует дойти до украино-польской границы, но вместе с такими планами она посылает месседжи о прекращении огня.

Следовательно, это означает только одно: ей очень сложно и ей необходим перерыв для возобновления сил, которые уничтожили ВСУ за время войны.

"Еще два года назад нам давали 3 недели на то, что мы продержимся, а теперь российская армия, вторая армия мира и мировое государство гордится тем, что смогло сдержать наше наступление. И для этого России пришлось провести наибольшую мобилизацию со времен Второй мировой, — напомнил Дикий.

По его словам, россиянам остро необходима передышка для возобновления утраченных сил. Поэтому они начали мощную компанию в западной прессе о якобы тупике на фронте, как принуждение к перемирию. Враг имеет проблемы с личным составом и военной техникой.

Армия РФ. Фото: РосСМИ

"Они не могут позволить себе одновременно брать Авдеевку и Крынки, например. И чтобы добить гада, а мы это можем сделать, нам нужны люди и железо. Железо решается в Конгрессе США, я здесь осторожен оптимист. А вот будут ли в армии люди — решает украинский тыл", — считает эксперт.

По его убеждению, Украина находится в определенной точке бифуркации. Но если украинцы снова начнут жить войной, как это было в 2022 году, тогда перспективы для РФ будут плохие.

"Они хотят перемирия, потому что абсолютно не уверены в своей способности воевать в таком темпе еще один год. У них на 2024-й нет больших амбиций, кроме как пропетлять и дождаться избрания Трампа. В идеале они хотят разбить нас в 25-м. Наша задача — сорвать эти планы. Это наше окно возможностей", — подытожил Дикий.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ уже 680 суток противостоят российскому врагу, метко уничтожают его технику и личный состав и истощают россиян вдоль всей линии фронта. Кроме того, в Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма.