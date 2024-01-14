Переговори України та РФ: Дикий прокоментував

Президент РФ Володимир Путін. Фото: РосЗМІ

Росія провела найбільшу мобілізацію з часів Другої світової, однак відчуває гостру нестачу ресурсів для війни у 2024 році.

Через це у західній пресі почали зʼявлятися публікації про натяки РФ розпочати перемовини та песимістичні для України прогнози.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, стратегічно Росія планує дійти до україно-польського кордону, але разом із такими планами вона надсилає меседжі про припинення вогню. Відтак це означає тільки одне: їй дуже складно і їй необхідна перерва для поновлення сил, які знищили ЗСУ за час війни.

"Ще два роки тому нам давали 3 тижні на те, що ми протримаємось, а тепер російська армія, друга армія світу, та світова держава, пишається тим, що змогла стримати наш наступ. І для цього Росії довелося провести найбільшу мобілізацію з часів Другої світової", — нагадав Дикий.

За його словами, росіянам гостро необхідна передишка для поновлення втрачених сил. Тому вони почали потужну компанію у західній пресі про нібито глухий кут на фронті, як примус до перемирʼя. Ворог має проблеми із особовим складом та військовою технікою.

Армія РФ. Фото: РосЗМІ

"Вони не можуть дозволити собі одночасно брати Авдіївку і Кринки, наприклад. І щоби добити гадину, а ми це можемо зробити, нам потрібні люди і залізо. Залізо вирішується у Конгресі США, я тут обережний оптиміст. А от чи будуть в армії люди — вирішує український тил", — вважає експерт.

На його переконання, наразі Україна знаходиться у певній точці біфуркації. Але якщо українці знову почнуть жити війною, як це було у 2022, тоді перспективи для РФ будуть погані.

"Вони хочуть перемирʼя, бо абсолютно не впевнені у своїй здатності воювати у такому темпі ще один рік. У них на 2024 немає великих амбіцій, окрім як пропетляти і дочекатися обрання Трампа. В ідеалі вони хочуть розбити нас у 25-му. Наша задача — зірвати ці плани. Це наше вікно можливостей", — підсумував Дикий.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ вже 680 діб протистоять російському ворогу, влучно нищать його техніку й особовий склад та виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту. Крім того, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму.