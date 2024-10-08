В Украине планируют не останавливать военную службу для дезертиров

Украинский военный. Фото иллюстративное: Freepik

В Украине планируют не останавливать военную службу и действие контракта для дезертиров, добровольно вернувшихся в воинскую часть. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 8 октября.

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Законопроект в первом чтении получил поддержку 235 народных депутатов.

Согласно документу, во время военного положения для военных, которые впервые самовольно оставили службу, но готовы вернуться, служба и контракт остаются в силе. Однако это возможно только при условии возвращения в течение трех дней.

Законопроект также предусматривает возобновление выплат денежного и вещевого обеспечения, а также других видов помощи, льгот и социальных гарантий для военнослужащих, которые возвращаются на службу.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, в Хмельницкой области судили военного, который сбежал из части. Его признали виновным и назначили наказание.

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что из-за ослабления ответственности за дезертирство в армии возникают опасные прецеденты. Дисциплина является одной из основ любой армии, а показательно-медийное "добровольное самовольное оставление части" демотивирует бойцов, провоцируя их делать то же самое.