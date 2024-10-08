В Україні планують не зупиняти військову службу для дезертирів

Український військовий. Фото ілюстративне: Freepik

В Україні планують не зупиняти військову службу та дію контракту для дезертирів, які добровільно повернулися до військової частини. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Законопроєкт у першому читанні отримав підтримку 235 народних депутатів.

Відповідно до документа, під час воєнного стану для військових, які вперше самовільно залишили службу, але готові повернутися, служба та контракт залишаються чинними. Проте це можливо лише за умови повернення протягом трьох днів.

Законопроєкт також передбачає відновлення виплат грошового та речового забезпечення, а також інших видів допомоги, пільг і соціальних гарантій для військовослужбовців, які повертаються на службу.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили військового, який втік з частини. Його визнали винним та призначили покарання.

Раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що через послаблення відповідальності за дезертирство у війську виникають небезпечні прецеденти. Дисципліна є однією з основ будь-якої армії, а показово-медійне "добровільне самовільне залишення частини" демотивує бійців, провокуючи їх робити те ж саме.